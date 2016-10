The Fine Print (10/7/16)

Football

Chowchilla 27, Los Banos 0

Los Banos 0 0 0 0 — 0 Chowchilla 7 14 0 6 — 27

First Quarter

Chow – Justin Cantrell 13 run (Aisa Chavez kick)

Second Quarter

Chow – Ronnie Reyes 89 run (Chavez kick)

Chow – Asa Shields 91 interception return (Chavez kick)

Fourth Quarter

Chow – Reyes 5 run (kick failed)

Records: Los Banos 3-2, Chowchilla 5-0.

JV – Chowchilla 42-13.

Golf

Livingston 258, Pacheco 352

Livingston – Lexi Gonzalez 45, Annie Winton 57, Angelina Rice 47, Monica Garcia 52, Marisol Padilla 57.

Pacheco – Adri Rodriguez 59, Shelby Villa 64, Sophia Nino 71, Hortencia Gonzalez 80, Jennifer Guerrero 78.

Boys Water Polo

Ceres 15, Los Banos 13

Los Banos (0-2 WAC) – Goals: Kyle Burke 7, Corey Gardner 4, Jack Gerstenberg 2. Saves: Carson Brizee 19.

Livingston 10, Pacheco 7

Livingston (2-0 WAC) – Goals: Logan Frissen 7, Tony Rocha 2. Assists: Rocha 3, Frissen 1. Saves: Fernando Mendoza 8.

Girls Water Polo

Ceres 12, Los Banos 9

Los Banos (1-1 WAC) – Goals: Cameron Lowe 2, Savannah Valenzuela 2, Kaitlin Downward 2, Mekayla Hooker 1, Samantha Witt 1, Kendra Gerstenberg 1. Assists: Downward 3, Valenzuela 2, Hooker 2. Steals: Downward 2. Saves: Gerstenberg 7, Alexis Chedester 5.

Livingston 14, Pacheco 9

Livingston (1-1 WAC) – Goals: Mariz Fuentes 6, Nicole Michael 2, Natalie Perez 2. Assists: Perez 4, Michael 3, Fuentes 2. Saves: Nancy Valencia 9.

Tennis

Los Banos 8, Livingston 1

Singles – 1. Shirley Liu (LB) d Marissa Aguilar, 6-1 6-0. 2. Taylor Torongo (LB) d Elena Marin, 6-0 6-1. 3. Adriana Moreno (LB) d Andreina Mendoza, 6-0 6-2. 4. Haley Ballez (LB) d Gabby Ramirez, 6-2 6-0. 5. Kiara Azevedo (LB) d Esme Ramos, 6-1 6-1. 6.Chloe Emerson (LB) d Lexi Medeiros, 6-2 6-4.

Doubles – 1. Brooklyn Garcia/Zoe Seabock (LB) d Valeria Lopez Natalie/Valencia Livingston, 6-3 6-4. 2. Corie Falaschi/Trinity Meza (LB) d Migdalya Pacheco Erica Lomeli, 6-3 5-7 10-3. 3. Berenia Arias/Viri Cerda (Liv) d Bridget Lopez Taylor Giampietro, 6-4 1-6 7-10.

Record: Los Banos 9-0 WAC.

Ceres 7, Pacheco 2

Singles – Miranda Arrey (P) d. Andria Esho (C) 6-1, 1-6, 6-4. Domo Koeurn (C) d. Frances Jacobo (P) 7-5, 6-4. Azia Brewer (C) d. Esmeralda Ramirez (P) 6-1, 6-0. Vivian Moreno (C) d. Selena Salinas (P) 6-4, 6-0. Bella Rosas (C) d. Chelsea Cano (P) 6-3, 6-1. Shania Evans (C) d. Marilyn Sanchez (P) 6-4, 6-1.

Doubles – Sera Cuevas/Morgan Bejaran (C) d. Janette Salinas/Carmen Hernandez (P) 7-5, 7-5. Camille Vega/Harman Bahai (C) d. Daniela Mendoza & Allyson Magana (P) 6-1, 7-5. Vanessa Gonzalez/Daisy Aldama (P) d. Ariel Coria/Kayla Sieras 5-7, forfeit.

Volleyball

Pacheco 3, Livingston 1

25-16, 25-13, 14-25, 25-16

Pacheco – Kills – Deja Walker 13, Alondra Juarez 12. Assists – Dina Snapp 13. Blocks – Walker 10. Digs – Atley Snapp 18. Aces – A. Snapp 3, Sammy Jacquez 3.

Pacheco 3, Central Valley 2

25-19, 22-25, 16-25, 25-16, 20-18

Pacheco (9-6, 4-4 WAC) – Kills – Jessica Hill 9. Assists – D. Snapp 11. Blocks – Walker 16, Hill 13. Digs – Ana Martin 20. Aces – Walker 6.

JV – Central Valley 2-0. Frosh – Central Valley 2-0.